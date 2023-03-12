- Я уже до этого говорил, что Лантратов точно входит в топ?5 российских вратарей. Сегодня — уже в топ?3, железно. Хотя для меня он вообще лучший вратарь в России прямо сейчас, - приводит мнение Лантратова "Матч ТВ".
27-летний российский голкипер Илья Лантратов пополнил состав "Локомотива" зимой 2023 года. С того момента россиянин провел за столичный коллектив 4 поединка, в которых мяч в сетке его ворот побывал 6 раз. Вчера в матче против "Ахмата" (1:0) голкипер сыграл свою первую сухую встречу, сделав пару решающий спасений. Первую часть сезона Илья провел в "Химках". За химчан Лантратов провел 14 игр, в которых пропустил 25 голов и сумел 3 раза оставить свои ворота в неприкосновенности. Лантратов попал в расширенный список игроков, которые могут поехать на сбор национальной команды России, который пройдет в конце марта.
Спортдиректор "Локомотива" Ульянов: Лантратов является лучшим вратарем в России
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов поделился своими мыслями по поводу игры голкипера команды Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Локомотив"