- Самое главное, что выиграли. Не знаю, можно ли говорить о каком-то спаде — забиваем много, хотелось бы поменьше пропускать и заканчивать со спокойной душой такие матчи. После 2:0 надо было просто закрывать игру, и все, - приводит мнение Чернова "РБ Спорт".
В 2023 году "Спартак" провел 4 официальных поединка. В кубковом противостоянии команда Гильермо Абаскаля в двух встречах оказалась сильнее другого столичного коллектива "Локомотива" (1:0, 4:2). В РПЛ москвичи сыграли вничью с "Уралом" (2:2) и обыграли "Факел" (3:2). Всего за этот период спартаковцы пропустили 6 мячей. Всего в этом сезоне у Спартака 22 пропущенных мяча при 45 забитых после 19 туров российского первенства. В Кубке России красно-белые за 8 матчей пропустили 5 голов при 10 забитых. Московский клуб в данный момент имеет в своем активе 40 очков и располагается на 2-й строчке.
Защитник "Спартака" Чернов: забиваем много, хотелось бы поменьше пропускать
Российский футболист "Спартака" Никита Чернов поделился мыслями по поводу игры команды.
Фото: ФК "Спартак"