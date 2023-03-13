– Тяжелый матч для красно-белых. Есть ли спад у "Спартака"? Нет, почему? Это футбол, "Факел" – бойцы. За счет характера они бились до конца, молодцы. Закрылись, искали свои моменты и нашли. Поймите, с такими командами, как "Факел", очень сложно играть. С командами выше классом проще, потому что они играют в футбол, при всем уважении к "Факелу". А с такими соперниками действительно непросто, но "Спартак" со своей задачей справился, победил, – приводит слова 53-летнего специалиста "РБ Спорт".
В эту субботу команда Гильермо Абаскаля сумела добиться победы в драматичной концовке домашнего матча с "Факелом" (3:2). В составе хозяев дубль оформил Квинси Промес, а автором решающего мяча на последних минутах стал Кристофер Мартинс. Благодаря этому результату красно-белым удалось сохранить восьмиочковое отставание в таблице от лидирующего "Зенита". Сине-бело-голубые добились успеха в родных стенах над "Химками" со счетом 3:2 по схожему сценарию. Малком отметился двумя голами.
Юран – о победе "Спартака"над "Факелом": с командами выше классом проще, потому что они играют в футбол
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран отреагировал на тяжелую победу "Спартака" над "Факелом" (3:2) в концовке домашнего матча 19-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Химки"