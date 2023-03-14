- Успехи Заболотного в последних матчах - это не вторая молодость. Антон ведь еще не древний. Человек воспользовался шансом - вышел в стартовом составе и забил, поучаствовал в еще одном забитом мяче. Надолго ли это - зависит от Антона. Дай бог, чтобы он забивал в каждом матче, - передает слова Соломатина "Чемпионат".
31-летний нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный в домашнем матче 19 тура Российской премьер-лиги с "Крыльями Советов" (4:0) открыл счет, забив свой первый гол в чемпионате страны с декабря 2021 года. Также форвард поучаствовал и в третьем голе своей команды - после его удара, отбитого голкипером Иваном Ломаевым, мяч добил в сетку нападающий Федор Чалов.
Заболотный забил первый гол в РПЛ с позапрошлого года
Соломатин: Заболотный еще не древний, его успехи в последних матчах ЦСКА - не вторая молодость
Экс-полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал игру нападающего Антона Заболотного в матче 19 тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Фото: РПЛ