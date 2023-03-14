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Соломатин: Заболотный еще не древний, его успехи в последних матчах ЦСКА - не вторая молодость

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Экс-полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал игру нападающего Антона Заболотного в матче 19 тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Фото: РПЛ
- Успехи Заболотного в последних матчах - это не вторая молодость. Антон ведь еще не древний. Человек воспользовался шансом - вышел в стартовом составе и забил, поучаствовал в еще одном забитом мяче. Надолго ли это - зависит от Антона. Дай бог, чтобы он забивал в каждом матче, - передает слова Соломатина "Чемпионат".

31-летний нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный в домашнем матче 19 тура Российской премьер-лиги с "Крыльями Советов" (4:0) открыл счет, забив свой первый гол в чемпионате страны с декабря 2021 года. Также форвард поучаствовал и в третьем голе своей команды - после его удара, отбитого голкипером Иваном Ломаевым, мяч добил в сетку нападающий Федор Чалов.

Заболотный забил первый гол в РПЛ с позапрошлого года


ЦСКА Заболотный Соломатин
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