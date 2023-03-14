"Футболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком получили российское гражданство. Готов ли я к такому шагу? Конечно, это можно обсудить. Если такое возможно, то почему бы и нет. Получить паспорт в Кремле из рук Владимира Путина? С нетерпением жду этого!" - приводит слова Веры "Матч ТВ".
Напомним, ранее президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что аргентинец Лукас Вера хочет получить гражданство РФ. Этой зимой два бразильских футболиста санкт-петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо уже стали гражданами Российской Федерации после соответствующего указа президента России Владимира Путина.
Лукас Вера защищает цвета "Оренбурга" с лета 2022 года. В текущем сезоне 25-летний аргентинец принял участие в 20 матчах, в которых забил 1 мяч и оформил 5 ассистов. Контракт игрока с оренбургским коллективом рассчитан до лета 2024 года.
Лукас Вера - об оформлении гражданства России: получить паспорт в Кремле из рук Путина? С нетерпением жду!
Аргентинский центральный хавбек "Оренбурга" Лукас Вера признался, что хотел бы получить российское гражданство.
Фото: ФК "Оренбург"