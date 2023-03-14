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Газзаев - о попадании Акинфеева в топ-50 лучших вратарей мира: он стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь - легенда

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Экс-наставник сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что он думает о попадании Игоря Акинфеева в список 50 лучших вратарей в истории по версии IFFHS.
Фото: "СЭ"
"Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь - великий вратарь. Плюс посмотрите сколько он выиграл титулов - бронза Евро, Кубок УЕФА, большое количество побед в чемпионате России. Кроме этого, Игорь патриот и профессионал. Акинфеев - настоящая легенда. С него нужно брать пример остальным футболистов. А все что говорят и пишут - лишь мнение. Настоящая истина - это результат, а он у Игоря есть. Не думаю, что кто-то, кроме Яшина, достиг таких же результатов в советском и российском футболе", - цитирует Газзаева Sport24.

Напомним, Игорь Акинфеев попал в список IFFHS из 50 лучших вратарей за всю историю сбора статистики данным авторитетным порталом. Голкипер ЦСКА занял 47-е место рейтинга, лидером которого стал итальянский вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон. Акинфеев - лишь один из двух россиян в топ-50. Вторым стал экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев, расположившийся на 37-й строчке.

Всю свою карьеру футболист проводит в родном клубе. За столичный коллектив россиянин провел 727 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 652 мяча, а также сумел 305 раз отставить свои ворота "сухими". В активе Акинфеева имеется 20 различных титулов. Футболист по 6 раз выигрывал российское первенство и Кубок России, а также поднимал над головой Кубок УЕФА в 2005 году. На счету Игоря 7 побед в Суперкубке России.


Акинфеев ЦСКА Газзаев
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