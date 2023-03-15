- Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Напомним российские клубы и сборная России отстранены от участия в официальных международных матчах по решению УЕФА и ФИФА после событий прошлого года. Команды чемпионата России не имеют права выступать в еврокубках, а многие европейские клубы отказываются от проведения даже товарищеских матчей с представителями РПЛ. Сборная России провела несколько матчей с национальными командами из Азиатской конфедерации. Планируется, что российская команды примет участие в товарищеском турнире под эгидой футбольной ассоциации Центральной Азии в июне этого года.
Источник: ТАСС
УЕФА не выступил против участия сборной России в чемпионате Центральной Азии
В УЕФА заявили, что участие сборной России в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии не идет вразрез с дисквалификацией российского спорта.
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