- Матч начался с пропущенного мяча. Мы оказались в сложной ситуации. В первом тайме контролировали игру, выглядели нормально. Забили мяч. Во втором тайме не было явных голевых моментов. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу. Действительно в концовке игре оборонялись низко. Мы сделали всевозможные замены, чтобы освежить игру. В концовке матча кому-то из ребят было тяжело - приводит мнение Семака "Чемпионат".
Сегодня "Зенит" прекратил борьбу за трофей Кубка России, проиграв в серии 11-метровых "Динамо" (1:1, 4-5 пен.). Для петербуржцев матч начался очень неудачно. На 10-й секунде голкипер хозяев Александр Васютин по неосторожности отправил мяч в собственные ворота после удара в штангу камерунца Муми Нгамале. Несмотря на это, "Зенит" взял под контроль игру и на 36-й минуте сравнял счет. Гол на свой счет записал Зелимхан Бакаев, отличившийся во втором кубковом поединке подряд. Также коллектив из Санкт-Петербурга имел еще ряд опасных подходов.
По итогам первых 45 минут игры на табло горели 1:1. Во второй половине матча столичный клуб перехватил инициативу и был близок к победе. Основное время встречи так и закончилось вничью В серии пенальти сильнее оказались подопечные Славиши Йокановича. Футболисты "Зенита" Далер Кузяев и Дуглас Сантос не смогли реализовать свои попытки. Следующий матч "Зенит" проведет против еще одной столичной команды ЦСКА.
Семак – о матче против "Динамо": в первом тайме контролировали игру, выглядели нормально
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями по поводу вылета из Кубка России.
Фото: "Чемпионат"