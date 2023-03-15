- Был ли пенальти? Я считаю, что нужно было ставить. Как и все считают, что нужно было назначать. Идёт подача в штрафную — мне бьют по ноге. Судья пошёл посмотреть VAR и сказал: "Недостаточное касание". А какое тогда касание ноги должно быть, перелом ноги или что? Раньше за подобное давали пенальти, - приводит комментарий Тюкавина "Чемпионат".
Российский центрфорвард стал участником скандального эпизода, в ходе которого в момента касания мяча в штрафной "Зенита" бразильский футболист петербуржцев Клаудиньо ударил его по ноге. Главный рефери из Калуги Евгений Кукуляк оценил этот момент, как недостаточный для того, что наказать команду Сергея Семака 11-метровым. Данное решение вызвало негодование со стороны столичного коллектива. Отметим, что "Зенит" уже 3-й год подряд не может выйти в финал Кубка России. Евгений Кукуляк в этом сезоне отработал 10 матчей в РПЛ и 3 встречи в Кубке России. В них калужанин показал 56 желтых и 2 красные карточки, также арбитр поставил 8 пенальти.
Тюкавин: судья пошёл посмотреть VAR и сказал: "Недостаточное касание". А какое тогда касание ноги должно быть?
Российский футболист "Динамо" Константин Тюкавин поделился мыслями по поводу судейства встречи плей-офф Пути регионов Кубка России против "Зенита" (1:1, 4:5).
Фото: ФК "Динамо"