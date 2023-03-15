– Эпизод с Тюкавиным? Считаю, что в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Мяч далеко отскочил от Тюкавина, да и контакта особого там не было. Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал. Может быть, какое-то небольшое касание там и было. Думаю, судья хорошо разобрался в данном эпизоде, – цитирует Бакаева "Чемпионат".
Главным действующим лицом кубкового поединка между "Зенитом" и "Динамо" стал калужанин Евгений Кукуляк, который принял решение не назначать 11-метровый в ворота петербуржцев в эпизоде столкновения Клаудиньо и Тюкавина. Отметим, что рефери из Сочи Павел Кукуяна, сидевший на ВАР, не согласился с решение арбитра в поле и позвал его к монитору. Отметим, что президентом РФС является Александр Дюков, ранее работавший в Зените. Матч между командой Сергея Семака и москвичами проходил в Санкт-Петербурге.
Сама игра сложилась для динамовцев довольно удачно. Подопечные сербского специалиста Славиши Йокановича сумели обыграть Зенит в серии 11-метровых и прошли в полуфинал нижней сетки Кубка России. Голкипер гостей Игорь Лещук отбил два удара. Это первая победа "Динамо" над петербуржским коллективом в гостях с 2014 года (3:0 тех.поражение). Следующего соперника москвичей определит жребий.
Бакаев – об эпизоде с Тюкавиным: судья хорошо разобрался в данном эпизоде
Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев прокомментировал эпизод с возможным пенальти в кубковом матче с "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти).
Фото: ФК "Зенит"