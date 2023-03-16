- Честно, не расстроился. Я и не ожидал себя там увидеть. Не играл в старте, только две игры на Кубок. Посмотрим, что будет дальше, как я буду играть, как команда будет выступать. Это футбольная жизнь, - приводит комментарий Ломаева "СЭ".
24-летний российский вратарь Иван Ломаев – выпускник школы "Чертаново". Футболист перебрался в "Крылья Советов" в августе 2020 года. С того момента игрок провел за волжский коллектив 67 встреч во всех соревнованиях, в них он сумел 23 раза оставить свои ворота в неприкосновенности. При этом на счету Ивана 75 пропущенных мячей. В текущем сезоне на счету Ломаева 29 пропущенных и 3 сухих матча в 19 поединках за самарцев. Иван провел 17 игр за различные юношеские и молодежные сборные России. Ломаев уже получал вызов в команду Валерия Карпина. Это было в сентябре 2022 года на контрольный поединок против Кыргызстана (2:1).
Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев — о непопадании в состав сборной: не расстроился, я и не ожидал себя там увидеть
Российский голкипер Иван Ломаев поделился мыслями по поводу своего отсутствия в составе сборной России на мартовский сбор.
Фото: РИА Новости