Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
РостовЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фейеноорд
2 - 0 2 0
Шахтер1 тайм
П1 1.02X 17П2 80
Фрайбург
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
П1 3.3X 2.62П2 2.72
Бетис
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
П1 4X 3.3П2 2.02
Фенербахче
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
П1 2.28X 2.9П2 3.75
Арсенал
23:00
СпортингНе начат
П1 1.39X 5.4П2 8.6
Ференцварош
23:00
БайерНе начат
П1 4.6X 3.75П2 1.81
Реал Сосьедад
23:00
РомаНе начат
П1 2.11X 3.2П2 3.95
Сент Жиллуаз
23:00
УнионНе начат
П1 3.3X 3П2 2.48
Реклама лига ставок Сделать ставку

Определились все участники 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стали известны команды, которые продолжат борьбу за трофей Кубка России в нижней сетке турнира.
Фото: РФС
Права на участие в 1/2 Пути регионов добились "Ростов", "Акрон", "Динамо" и "Краснодар".

Напомним, что по решению руководства российского футбола нынешний розыгрыш Кубка России проходит по необычному формату. Идея взята из киберспорта. В верхней сетке встречаются "Спартак" и "Урал", а также ЦСКА и "Крылья Советов". Здесь противостояние состоит из двух поединков. В нижней сетке команды решают, кто пройдет дальше в одной встречи. Жеребьевка пройдет 17 марта. Отметим, что именно "Спартак" - действующий обладатель Кубка России, а "Динамо", сумевшее неожиданно в Санкт-Петербурге обыграть "Зенит" (1:1, 5-4 пен.) является финалистом. Решающая встреча, как и год назад, пройдет в Москве на арене "Лужники".


Кубок России Акрон Динамо Краснодар Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Карпин – о победе над "Пари НН": доволен игрой, как выходили и выходим из обороны
Орлов – о голе "Динамо": Караваев и Чистяков несут ответственность. Разгильдяйство! 3
Тугарев – лучший игрок матча "Пари НН" - "Ростов"
Определились все участники 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России 1
"Ростов" прервал 7-матчевую серию выездных поражений в Кубке России
"МЮ" готов заплатить за трансфер форварда "Айнтрахта" Коло Муани 120 млн евро 2
Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев — о непопадании в состав сборной: не расстроился, я и не ожидал себя там увидеть 1
Гол Тугарева принес "Ростову" победу над "Пари НН" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Официально: судья Карасев ошибся в матче "Спартак" – "Урал", не поставив пенальти в пользу хозяев 15
ЭСК РФС: Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота "Зенита" и должен был удалять Бакаева 13
Губерниев: то, что Зарема есть в российском футболе – огромный плюс. Временами она говорит о проблемах очень жестко 2
Мостовой: основная проблема российских судей – никто из них не играл в футбол никогда 8
Агент Антона Миранчука: мы открыты к предложениям, но если выделять приоритеты – это Европа
"Локомотив" применил дисциплинарное взыскание к сотруднику, виновному в "деле Баринова" 1
Ковтун: Карпин – очень креативный специалист. Если он чем-то недоволен, то прямо и жестко об этом скажет