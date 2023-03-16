Права на участие в 1/2 Пути регионов добились "Ростов", "Акрон", "Динамо" и "Краснодар".
Напомним, что по решению руководства российского футбола нынешний розыгрыш Кубка России проходит по необычному формату. Идея взята из киберспорта. В верхней сетке встречаются "Спартак" и "Урал", а также ЦСКА и "Крылья Советов". Здесь противостояние состоит из двух поединков. В нижней сетке команды решают, кто пройдет дальше в одной встречи. Жеребьевка пройдет 17 марта. Отметим, что именно "Спартак" - действующий обладатель Кубка России, а "Динамо", сумевшее неожиданно в Санкт-Петербурге обыграть "Зенит" (1:1, 5-4 пен.) является финалистом. Решающая встреча, как и год назад, пройдет в Москве на арене "Лужники".
Определились все участники 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России
Стали известны команды, которые продолжат борьбу за трофей Кубка России в нижней сетке турнира.
Фото: РФС