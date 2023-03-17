"Конечно, мы очень рады за нашего футболиста. Он играет у нас третий год и вот добился таких успехов. Тренерский штаб национальной команды оценил его игру по достоинству. Так что этот вызов абсолютно заслуженный", - цитирует Иванова "СЭ".
Тренерский штаб сборной России принял решение включить в окончательную заявку воспитанника ЦСКА, защищающего цвета "Урала", Илью Помазуна. Для голкипера этот вызов стал первым за карьеру. В текущем сезоне россиянин является стабильным игроком екатеринбуржцев. Помазун провел за команду Гончаренко 25 встреч – 18 в РПЛ и 7 в Кубке России. В них Илья сумел 5 раз оставить свои ворота сухими, при этом пропустив 36 голов. В активе голкипера 1 поединок за юношескую сборную России против сверстников из Узбекистана в 2017 (4:3) году. В августе ему исполнится 27 лет. У вратаря будет шанс дебютировать за команду Карпина в контрольных поединках с Ираном и Ираком.
Иванов - о попадании Помазуна в окончательный состав сборной России: этот вызов абсолютно заслуженный
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал включение вратаря екатеринбургской команды Ильи Помазуна в финальный состав сборной России.
Фото: ФК "Урал"