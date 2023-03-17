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Гришин: Чалов сейчас сильнее, чем Комличенко, Тюкавин и Соболев вместе взятые

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Экс-наставник академии ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями по поводу невызова форварда армейцев Федора Чалова в национальную команду России.
Фото: "Чемпионат"
- Отсутствие Фёдора Чалова в финальном составе сборной России — неожиданность. Фёдор сейчас сильнее, чем Комличенко, Тюкавин и Соболев вместе взятые. Для меня загадка, почему Чалова не вызвали в сборную России, - приводит мнение Гришина "Чемпионат".

Центрфорварда ЦСКА Федора Чалова не оказалось в итоговой заявке сборной России на контрольные поединки с Ираном и Ираком. Вместо него в сборную поедут центрфорвард "Спартака" Соболев и нападающий "Ростова" Комличенко, а также динамовец Тюкавин. У Чалова в этом сезоне 14 мячей в 26 встречах за армейский коллектив (тратит на гол 135 минут). Для сравнения Тюкавин отправил мяч в сетку ворот соперников 8 раз за 27 игр (тратит на гол 139 минут), Комличенко забил 10 голов в 24 поединках (требуется на гол 184 минуты), а Соболеву удалось отметиться 9 точными попаданиями в 24 матчах (необходимо 193 игровые минуты). Среди вызванных игроков больше всего голов за национальную команду забил Соболев, у него 4 мяча в 9 встречах.


Сборная России Гришин Чалов Комличенко Соболев Тюкавин
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