- Был боевой матч, Карасев давал играть. Где-то, конечно, может быть, были неправильные решения, но был интенсивный матч, много борьбы, - приводит комментарий Эмерсона Sport24.
"Урал" приехал в гости в Москву к "Спартаку" в рамках 1-го поединка двухматчевого противостоянии верхней сетки Кубка России. Счет усилиями Промеса открыли хозяева. Долгое время столичный коллектив удерживал свое преимущество, но команде Гончаренко удалось увезти из Москвы ничью. Красивым дальним ударом отметился Железнов, поразивший ворота Селихова с помощью рикошета. Отметим, что судивший матч москвич Сергей Карасев не поставил в ворота "Урала" 11-метровый за фол Бегича на Мартинсе. Недавно РФС признал данную ошибку и указал на основания назначения пенальти.
Защитник "Урала" Эмерсон – о кубковом матче против "Спартака": была боевая игра, Карасев давал играть
Футболист "Урала" Эмерсон высказался по поводу матча Пути РПЛ Кубка России против "Спартака" (1:1).
фото: ФК "Урал"