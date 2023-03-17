- Могу только поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион поддержать команду. Да, мы не порадовали их победой. Но я надеюсь, что игра понравилась, — было много забитых мячей. Мы играем для зрителей. Решать проблему с Fan ID — это не моя задача, правильно? Я просто хочу видеть болельщиков на трибунах. А как решать задачу — это вопрос не ко мне, - приводит комментарий Писарского "Чемпионат".
С 2023 для того, чтобы посетить матч РПЛ каждому зрителю необходимо пройти специальную процедуру получения FAN ID. С данным нормативным актом не согласились фанатские группировки практически всех клубов. Они бойкотируют матчи РПЛ. Также 2-й тур подряд цифры посещаемости резко снизились. Закон о FAN ID вызвал активные дискуссии и споры среди футбольной общественности, экспертов, специалистов и различных депутатов. При этом, на матчи Кубка России вышеназванный закон не распространяется. Паспорт понадобится только на финал.
Владимир Писарский в этом сезоне провел 24 встречи за "Оренбург" и "Крылья Советов", в которых ему удалось 20 раз поразить ворота соперников, а также отдать 2 голевых паса. В общей сложности Владимиру для того, чтобы совершить голевое действие необходимо примерно 81 минута игрового времени.
Писарский: решать проблему с Fan ID - это не моя задача. Просто хочу видеть болельщиков
Российский футболист "Крыльев Советов" Владимир Писарский поделился мыслями по поводу ситуации с FAN ID.
Фото: "Чемпионат"