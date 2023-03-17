- Я в курсе последних результатов "Зенита", но он точно не находится в кризисе. Он просто устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ, - приводит мнение Петржелы "СЭ".
"Зенит" после рестарта российского футбольного сезона провел 4 поединка – 2 в Кубке России и 2 в РПЛ. Команда Семака сумела выиграть в трех встречах и потерпела одно поражения. Благодаря победам над "Пари НН" (3:0) и "Химками" (3:2) коллективу с берегов Невы удалось увеличить отрыв от ближайшего конкурента "Спартака" до 8 очков. При этом в Кубке России "Зенит" выступил неудачно, выбыв из борьбы за трофей. Петербуржцы в серии 11-метровых не смогли переиграть "Динамо" (1:1 4-5 пен.). "Зенит" выигрывал Кубок России последний раз в 2020 года. Также петербуржская команда выиграла 4 последних розыгрыша российского первенства.
Петржела: у "Зенита" кризис? Он просто устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился своей точкой зрения на последние результаты петербуржской команды.
Фото: ФК "Зенит"