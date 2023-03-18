- Ностальгия? Конечно, ностальгия! Я то ещё помню олимпийскую сборную 56-го года. Там костяк состоял из игроков "Спартака". На Кубке Европы 60-го года тоже был "спартаковский" костяк. Ребята, которых взял Карпин — достойные. Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на ближайший сбор российской национальной команды, в рамках которого планируется проведение товарищеских матчей с Ираном и Ираком, вызывал восемь футболистов из московского "Спартака", игроком и наставником которого был в прошлом. Больше, чем из стана красно-белых, в сборную не вызвано не из одного клуба. Также тренерский штаб Карпина пригласил в национальную команду пятерых футболистов "Ростова", который сейчас возглавляет наставник сборной России. Из действующего чемпиона страны "Зенита" вызвано всего два игрока.
Источник: Sport24
Орлов - о восьми игроках "Спартака" в сборной России: ностальгия! Ребята, которых взял Карпин - все достойные
Известный комментатор Геннадий Орлов оценил решение главного тренера сборной России Валерия Карпина вызвать в национальную команду восемь игроков "Спартака".
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