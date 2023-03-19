- ЦСКА заслуженно победил, я думаю, что они намного лучше играли, чем "Зенит". Агрессивнее, дисциплинированнее, - приводят мнение Газзаева "РИА Новости".
ЦСКА у себя дома сумел впервые с 2018 года обыграть "Зенит". Столичный коллектив взял три очка благодаря голу Чалова. Благодаря этому результату команда Федотова набрала 35 очков и поднялась 4-ю строчку. Отставание от петербуржцев теперь составляет 13 баллов. Отметим, что игра первого круга закончилась победой дружины Семака, которая смогла взять три очка благодаря точным ударам Малкома и Мантуана. В 21-м туре коллектив из Москвы сыграет с "Факелом" в Воронеже, а "Зенит" встретится с "Уралом" на "Газпром Арене".В данный момент РПЛ ушла на перерыв из-за матче сборных.
Газзаев: ЦСКА играл намного агрессивнее "Зенита" и победил заслуженно
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился своей точкой зрения на победу армейцев в матче с "Зенитом" (1:0) в 20 туре РПЛ.
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