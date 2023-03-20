- Любая команда может проиграть. Это спорт. Наше дело тренироваться. Поражения — часть футбола. "Зениту" заранее приписывают чемпионство? Это ошибочно.
"Зенит" лидирует в Российской Премьер-Лиге после 20 сыгранных туров с 48 набранными очками. Петербуржцы могли увеличить свой отрыв от ближайших преследователей, если бы обыграли на выезде московский ЦСКА, однако потерпели поражение 0:1. Сине-бело-голубые под руководством Семака становились чемпионами последние четыре сезона подряд.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Семак: "Зениту" заранее приписывают чемпионство? Это ошибочно
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о чемпионской гонке РПЛ в текущем сезоне.
ФК "Зенит"