"Да, это так, у Клаудиньо тоже есть паспорт РФ, как и у Малкома. Встали ли они на воинский учет? Об этом я ничего не знаю", - цитирует Гарсию "СЭ".
Клаудиньо выступает за "Зенит" с 2021 года. В феврале этого года указом президента России Владимира Путина бразильскому футболисту было предоставлено российское гражданство. Однако пока футболист не утратит статус легионера в РПЛ, а также не сможет выступать за национальную сборную России. Это станет возможным только по прошествии нескольких лет. В будущем Клаудиньо сможет представить Россию на международной арене, так как за национальную команду Бразилии он играл только на Олимпийских играх.
Агент Клаудиньо подтвердил получение игроком паспорта РФ
Агент полузащитника "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия подтвердил получение игроком российского паспорта.
Фото: Sport24