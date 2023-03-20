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Агент Клаудиньо подтвердил получение игроком паспорта РФ

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Агент полузащитника "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия подтвердил получение игроком российского паспорта.
Фото: Sport24
"Да, это так, у Клаудиньо тоже есть паспорт РФ, как и у Малкома. Встали ли они на воинский учет? Об этом я ничего не знаю", - цитирует Гарсию "СЭ".

Клаудиньо выступает за "Зенит" с 2021 года. В феврале этого года указом президента России Владимира Путина бразильскому футболисту было предоставлено российское гражданство. Однако пока футболист не утратит статус легионера в РПЛ, а также не сможет выступать за национальную сборную России. Это станет возможным только по прошествии нескольких лет. В будущем Клаудиньо сможет представить Россию на международной арене, так как за национальную команду Бразилии он играл только на Олимпийских играх.


Клаудиньо Зенит Малком
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