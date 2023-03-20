По сведениям источника, в договоре прописана сумма в полтора миллиона евро. Однако отмечается, что сам Абаскаль не намерен покидать столичный клуб. Напомним, недавно стороны скрепили свое сотрудничество до 2025 года.
Сегодня в СМИ появилась информация, что "Севилья" близка к увольнению очередного наставника по ходу текущего сезона. Андалусийцы собираются расстаться с Хорхе Сампаоли, который осенью сменил у руля команды Хулена Лопетеги. Ранее сообщалось об интересе "Севильи" к нынешнему наставнику "Спартака" Гильермо Абаскалю. Источник отмечает, что испанец пока не собирается менять место работы.
В "Спартаке" оклад Абаскаля составляет около полутора миллионов евро за сезон без учета премиальных за решение турнирных задач. За десять туров до окончания чемпионата России красно-белые замыкают тройку лидеров, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет восемь очков.
Источник: Metaratings
Metaratings: неустойка за расторжение контракта Абаскаля со "Спартаком" составляет 1,5 млн евро
Стала известна сумма отступных, предусмотренных действующим контрактом между "Спартаком" и Гильермо Абаскалем на тот случай, если 33-летний испанец решит покинуть клуб.
Фото: ФК "Спартак"