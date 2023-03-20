– Думаю, у "Спартака" максимальные задачи. Команда будет за Кубок бороться и в чемпионате. У "Зенита" тоже не все в порядке, как мы видим. Натужная победа над "Химками", натужная игра с ЦСКА. То есть, не все хорошо, большинство команд подбирают ключики к "Зениту". Считаю, что "Спартак" от матча к матчу будет идти и набирать очки, – приводит слова Билялетдинова "Евро-Футбол.ру".
За десять туров до окончания чемпионата России "Зенит" с 48 очками по-прежнему уверенно лидирует в чемпионате России. Сине-бело-голубые опережают "Ростов" на семь баллов и "Спартак" на восемь.
В рамках 21-го тура чемпионы России на своем поле стадиона "Газпром Арена" примут "Урал". В минувший уик-энд прервалась беспрецедентная серия команды Виктора Гончаренко из шестнадцати матчей без поражений в РПЛ и Кубке России.
Билялетдинов – о чемпионской гонке в РПЛ: у "Зенита" тоже не все в порядке. Большинство команд подбирают к нему ключики
Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Динияр Билялетдинов порассуждал о проблемах "Зенита" на весеннем отрезке сезона.
Фото: ФК "Локомотив"