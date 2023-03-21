- С Вагнером тоже легко шел разговор. Все были за. Его клуб тоже, несмотря на действующий контракт, понимал важность этого мероприятия для самого Вагнера. Но у них стоит игра ночью 23 марта. Понятно, что исходя из своего контракта, он не может играть буквально в тот же день не за свою команду. Хотя на уровне идеи тоже все были за.
Ранее ЦСКА объявил, что во время паузы на матчи сборных проведет товарищескую встречу с командой российской Медиалиги 2DROTS. Мероприятие должен посетить бывший защитник армейцев Даниэль Карвальо. Вагнер Лав выступает в родной Бразилии за "Спорт Ресифи". Бывшему нападающему ЦСКА 38 лет. За армейцев он сыграл 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. Форвард выиграл с армейцами Кубок УЕФА в 2005 году и четыре раза становился чемпионом России в составе московского клуба.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Брейдо - о приезде Вагнера Лава на матч ЦСКА с 2DROTS: на уровне идеи тоже все были за, но у него есть контракт
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему экс-нападающий армейцев Вагнер Лав не прилетит в Россию на матч с 2DROTS.
РИА Новости