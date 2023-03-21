– Сейчас команда никуда не готовится. Это снижает мотивацию на пятьдесят процентов. Сейчас я вижу, что [в составе "Зенита"] есть несколько игроков, которые еще не набрали своей лучшей формы. В том числе и бразильцы. Единственный, кто безупречен – это Малком. Клаудиньо сейчас начал спорить с судьями и постоянно падать. Он пока не тот, который был в лучшее время. Вендел тоже был уставшим в матче с ЦСКА. Плюс сказалось отсутствие Барриоса. Когда его нет, "Зенит" иначе действует в обороне. Кузяев не может играть, как Барриос, – приводит слова Орлова Sport24.
На прошлой неделе "Зенит" под руководством Сергея Семака впервые за долгое время потерпел два поражения кряду. Сначала сине-бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка России, на своем поле уступив в серии послематчевых 11-метровых ударов московскому "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти).
В минувший уик-энд действующий чемпион России на выезде проиграл московскому ЦСКА с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола в составе хозяев стал Федор Чалов, который поразил ворота "Зенита" на 72-й минуте с передачи Ивана Облякова. Несмотря на поражение, подопечные Сергея Семака продолжают уверенно лидировать в чемпионате России, опережая второе место на семь очков.
Орлов – о легионерах "Зенита": единственный, кто безупречен – это Малком
Популярный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру легионеров "Зенита" в недавнем выездном матче с ЦСКА (0:1) в рамках 20-го тура чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"