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Рианчо: "Рубин" эпохи Бердыева был более мощной командой, чем "Спартак" при Каррере

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Экс-наставник "Спартака" и бывший помощник тренера "Рубина" Рауль Рианчо поделился своими соображениями по поводу силы двух команд в чемпионские сезоны.
Фото: "Чемпионат"
- И у "Спартака", и у "Рубина" был свой момент триумфа — оба клуба становились чемпионами. По мне, "Рубин" эпохи Курбана Бердыева был более мощной и сильной командой, чем "Спартак" при Массимо Каррере. Казанцы были очень сбалансированной командой и в атаке, и в обороне, - приводит мнение Рианчо Legalbet.

"Рубин" Курбана Бердыева сумел дважды завоевать золотые медали российского первенства (2008 и 2009 годы). В свой первый чемпионский сезон казанский коллектив набрал 60 очков по итогам 30 туров, одержав 18 побед и 6 раз сведя матчи к ничьей. В следующем розыгрыше команда Бердыева набрала на 3 балла больше, одержав 19 побед в 30 встречах. Отметим, что "Рубин" Бердыева запомнился громкой победой в ЛЧ над "Барселоной" Гвардиолы (2:1).

"Спартак", возглавляемый итальянцем Массимо Каррерой, стал чемпионом в сезоне 2016/2017. Тогда коллектив из Москвы набрал 69 очков по итогам 30 туров (22 победы, 3 ничьи и 5 поражений). В ЛЧ команда заняла 3-е место в одной группе с "Ливерпулем" и "Севильей". "Спартак" на домашней арене сумел сыграть вничью с англичанами (1:1) и разгромить испанцев (5:1), а в гостях оба раза уступил, причем "Ливерпулю" со счетом 0:7.


Рубин Бердыев Каррера Рианчо Спартак
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