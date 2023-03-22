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Андрей Мостовой: мечта — АПЛ, цель — топ-5 лиг. Согласился бы перейти в середняк Турции: хороший трамплин

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Российский футболист "Зенита" Андрей Мостовой поделился мыслями по поводу своего перехода в клубы европейских лиг.
Фото: ФК "Зенит"
- Мечта — английская Премьер-лига. А цель — чемпионат из топ-5. Согласился бы перейти в середняк не самого топового чемпионата? В середняк топ-5 — сто процентов. Даже не думая о цифрах. Хочется себя проявить на таком уровне и проверить себя. Турция, считаю, хороший трамплин. За нашим чемпионатом и раньше не особо пристально следили. А теперь без Лиги чемпионов ситуация лучше не стала. Так что скажу, что да, - приводит комментарий Мостового Sport24.

Левый вингер Андрей Мостовой, защищающий цвета "Зенита", в этом сезоне сумел приблизиться к основе петербуржской команды. На счету футболиста 6 голов и 5 ассистов в 27 встречах. В среднем Андрей тратит на голевое действие 216 игровых минут. Россиянин пополнил состав коллектива с берегов Невы летом 2020 года, вернувшись из аренды. С того момента Андрей провел за петербуржцев 98 поединков, в которых сумел 19 раз поразить ворота соперников, а также отметиться 10 ассистентскими действиями.

Также в активе Мостового 13 игр и 1 гол за сборную России. Осенью СМИ сообщали о том, что в услугах зенитовца заинтересован ряд итальянских клубов. "Зенит" после 20 сыгранных туров уверенно лидирует в РПЛ, имея в своем активе семиочковый отрыв от "Ростова", идущего на строчку ниже.


Мостовой Ан Зенит
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