- Связывались ли из "Торпедо"? Пока не хочу это комментировать. Готов ли решать сложные задачи? Я уже их решал, - приводит комментарий Юрана Sport24.
Сегодня российский тренер Андрей Талалаев перестал быть наставником "Торпедо". По информации СМИ, одним из кандидатов на вакантный пост является Сергей Юран. Коллектив из Москвы находится на 16-й строчке, имея в своем активе всего 10 очков (после технической победы над "Пари НН"). Отставание от "Факела", идущего в зоне стыков, составляет 7 очков. Юран весной 2022 года помог "Химкам" сохранить прописку в РПЛ, доведя команду до стыковых матчах, в которых химчане оказались сильнее "СКА-Хабаровск" (0:1, 3:0). Этот сезон подмосковный коллектив также начал успешно, набрав 7 очков в 4 играх. Но руководство "Химок" приняло решение не продолжать сотрудничество со специалистом.
Юран – о возможном назначении в "Торпедо": готов ли решать сложные задачи? Я уже их решал
Российский тренер Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что он может стать новым тренером "Торпедо".
Фото: ФК "Химки"