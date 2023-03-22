- Как и Семак в "Зените", в сборной — это, конечно, Карпин. Он все решает у нас. Но в сборной еще не было вспышек негатива. Из игроков назову Джикию. Он ветеран сборной, капитан. Человек, который может взять на себя такую роль, и должен ее брать, - приводит мнение Мостового Sport24.
Андрей Мостовой, играющий на позиции левого нападающего, довольно успешно проводит текущий сезон, набрав 6+5 по системе гол плюс пас в 27 встречах за "Зенит". Благодаря своей игре футболист был включен Валерием Карпиным в расширенный список игроков, которые будут работать на сборе для подготовки к матчам против Ирана и Ирака. Но в окончательный список игрок не попал. Последнюю игру петербуржцев против ЦСКА (0:1) Андрей пропустил из-за недомогания. При Карпине Мостовой провел 5 встреч за сборную России, в которых сумел один раз отличиться, поразив ворота Кипра (6:0). Отметим, что россиянин стал играть в "Зените" именно при Сергее Семака. У футболиста 19 голов и 10 голевых пасов в 98 поединках за коллектив с берегов Невы.
Андрей Мостовой – о лидере раздевалки: как и Семак в "Зените", в сборной - это, конечно, Карпин. Он все решает у нас
Игрок сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о том, кто является лидером в национальной команде.
Фото: ФК "Зенит"