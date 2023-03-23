– Переход на систему "весна–осень" – это глупость. Популистские дела. Лишь бы что-то поменять. Игры будут в те же дни. Только названия разные! Биологические часы наших футболистов выстроились под систему "осень–весна". Для чего возвращаться на "весна–осень"? Для чего эти эксперименты? Название ничего не меняет. Главное – содержание, игра, индивидуальное мастерство футболистов, – приводит слова Орлова Sport24.
С сезона-2012/2013 российские футбольные турниры проводятся по календарной системе "осень-весна", при которой чемпионат страны стартует во второй половине лета очередного года и завершается в весенние месяцы. Переход на эту систему привел к ежегодному проведению последних туров национального первенства перед зимней паузой в декабре, возобновление сезона происходит в конце февраля. При этом нередко матчи приходится проводить при отрицательной температуре.
За десять туров до окончания текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Зенит" с 48 очками уверенно возглавляет таблицу. На счету ближайшего преследователя "Ростова" 41 балл. Команда Валерия Карпина благодаря минимальной победе над "Химками" (1:0) на одно очко опередила в таблице "Спартак", который уступил в Оренбурге со счетом 0:2.
"Зенит" также допустил осечку в прошлые выходные, потерпев выездное поражение в Москве от ЦСКА (0:1). Автором победного гола в составе "армейцев" во втором тайме стал Федор Чалов. Следующий тур РПЛ после международного окна запланирован на начало апреля.
Орлов: переход на систему "весна–осень" – это глупость, популистские дела. Для чего эти эксперименты?
Популярный комментатор и журналист Геннадий Орлов раскритиковал идею возможного возвращения к системе "весна–осень" при проведении чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"