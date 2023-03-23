- На данный момент реализовано 15 тысяч билетов. Но мы ожидаем, что на трибунах будет 20 тысяч болельщиков, - приводит сообщение пресс-службы ЦСКА "РИА Новости Спорт".
Московский ЦСКА должен провести товарищеский матч с командой Медиалиги 2DROTS во время перерыва в чемпионате России на встречи сборных. Игра с медийный клубом состоится 25 марта. На матч был приглашен легендарный футболист армейцев Даниэль Карвальо. Также обсуждалось приглашение Сейду Думбия и Вагнера Лава, однако они не смогли приехать по различным причинам.
15 тысяч болельщиков - уже больше, чем пришло на матч РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" в Москве, для посещения которого был необходим паспорт болельщика.
Также ранее стало известно, что товарищеские матчи с медийными командами во время паузы проведут самарские "Крылья Советов" и "Оренбург".
В ЦСКА ожидают более 15 тысяч болельщиков на матче с 2DROTS
В ЦСКА сообщили о планируемом количестве болельщиков на трибунах на товарищеском матче с 2DROTS.
ПФК ЦСКА