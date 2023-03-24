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Защитник "Пари НН" Масоэро: когда-нибудь куплю "Ладу". Нравится эта машина

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Защитник "Пари Нижний Новгород" Лукас Масоэро похвалил автомобиль российского производства и рассказал, что когда-нибудь купит себе такой.
Фото: ФК "Пари НН"
"Что слышал о России, прежде чем сюда поехать? Что тут много пьют, что все катаются на "Ладах". Мне нравится эта машина: тут много таких такси. Не страшно ли было садиться? Только если из-за водителя! А "Ладу" я себе когда-нибудь куплю", - цитирует Масоэро Sport24.

Лукас Масоэро перебрался в "Пари Нижний Новгород" летом 2021 года. 28-летний аргентинский защитник перешел в клуб из Нижнего Новгорода из болгарского "Локомотива" из Пловдива на правах свободного агента. Соглашение аргентинца с нижегородцами рассчитано до июня 2025 года. В этом сезоне футболист провел за клуб 20 встреч во всех соревнованиях и не сумел отличиться в них ни одним результативным действием.


Масоэро Нижний Новгород
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