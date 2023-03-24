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Мостовой: работу Карпина нельзя назвать удовлетворительной. Мы не можем забить гол даже командам из восьмого десятка

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Фото: "Чемпионат"
– Конечно, его работу нельзя назвать удовлетворительной. Когда шел заключительный тур отборочного турнира чемпионата мира, мы проиграли хорватам. Мы должны были сыграть в стыковых матчах и пройти две другие сборные, но навряд ли бы мы это сделали. А в последнее время мы не можем забить гол даже тем командам, которые находятся в восьмом десятке. О чем тут говорить? – приводит слова Мостового "Р-Спорт".

Напомним, Валерий Карпин возглавляет национальную команду уже более полутора лет – 20 месяцев с июля 2021 года.

Накануне сборная России разошлась миром с национальной командой Ирана со счетом 1:1 в товарищеской встрече в Тегеране. На 28-й минуте гости вышли вперед. Антон Миранчук из "Локомотива" реализовал пенальти, назначенный за фол на полузащитнике "Спартака" Антоне Зиньковском. На старте второго тайма сборной Ирана удалось восстановить равенство, также с 11-метровой отметки.

Заметим, что команда Валерия Карпина не побеждает уже в течение 180 дней - с момента контрольного матча против сборной Кыргызстана (2:1). С тех пор россияне трижды сыграли вничью. Перед мирным исходом с Ираном наша дружина скатала две безголевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном. 26 марта сборная России в Санкт-Петербурге примет Ирак.


Сборная России Карпин Мостовой
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