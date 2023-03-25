- Сегодня попрощался с командой, административно-медицинским штабом ФК "Торпедо". Благодарю всех за совместную работу. Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой. Команда и штаб отдали максимум. Всем удачи! Будьте здоровы и счастливы!
22 марта пресс-служба "Торпедо" объявила о досрочном расторжении контракта с главным тренером Андреем Талалаевым. Сообщалось, что стороны пришли к этому решению по обоюдному согласию. Российский наставник руководил "автозаводцами" всего 5 месяцев.
В текущем чемпионате "Торпедо" находится на последнем, 16 месте в турнирной таблице. За 20 прошедших туров РПЛ они набрали всего 10 очков. На данный момент отставание "черно-белых" от зоны стыковых матчей составляет 7 баллов. Среди кандидатов на освободившуюся в столичном клубе должность называется испанец Пеп Клотет.
Источник: социальные сети Андрея Талалаева
Талалаев: приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев. Я не справился с задачей
Экс-наставник "Торпедо" Андрей Талалаев высказался об уходе из московского клуба.
Фото: ФК "Торпедо"