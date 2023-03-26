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Тильман: шансы на выживание "Торпедо" минимальны, приход тренера-иностранца вполне логичен

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Спортивный директор "Твери" Александр Тильман прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером "Торпедо" испанского экс-наставника "Брешии" Пепа Клотета.
Фото: Getty Images
- Назначение иностранного специалиста выглядит вполне логичным. Шансы на выживание у "Торпедо" минимальны. Соответственно, российский специалист, который придет на пару месяцев, после будет иметь репутацию человека, вылетевшего из Премьер-лиги - не каждый на это решится. А иностранцы редко рассматривают нашу страну как трамплин для развития своей тренерской карьеры - скорее как место, чтобы пересидеть и подождать варианта из Европы, и при этом заработать денег.

Тренер Клотет с неплохим послужным списком, достаточно молодой, при этом работал в Англии и Италии, потренирует здесь несколько месяцев. В случае вылета команды спокойно будет смотреть варианты летом, их будет явно больше, чем сейчас, в разгар сезона. А провал в России не ставит жирный знак в вопросе мастерства у иностранного специалиста в глазах европейцев.


Анар Ибрагимов, Rusfootball.info


Торпедо
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