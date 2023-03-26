- Моя цель — вернуться в профессиональный футбол, возобновить карьеру. Работать и работать. Мне 27 лет, еще ничего не поздно. Я хочу в РПЛ. "Спартак"? Нет, вернуться туда — не вариант, - приводит комментарий Тигиева "РБ Спорт".
27-летний россиянин Георгий Тигиев, выступающий на позиции левого защитника, в данный момент играет в медийной лиге за футбольный клуб "Броук Бойз". Отметим, что ранее игрок защищал цвета "Торпедо", "Анжи", "Спартака" и "Крыльев Советов". Также некоторое время Георгий играл в Беларуси за минское "Динамо". На счету Тигиева 47 игр в РПЛ. В сезоне 2016/2017 Георгию удалось вместе со "Спартаком" завоевать чемпионский титул. Также игрок имеет в своем активе 2 поединка за юношескую сборную России. Всего за свою профессиональную карьеру защитник принял участие в 128 поединках, в которых отметился 1 голом.
Тигиев: хочу вернуться в РПЛ. "Спартак" - не вариант
Экс-игрок "Спартака" Георгий Тигиев, защищающий цвета медийного клуба "Броук Бойз" рассказал о своем желании вернуться в профессиональный футбол.
Фото: "СЭ"