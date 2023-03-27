- Негатив? Считаю, что его и не было. Мы всегда стараемся побеждать. Бывают такие матчи, что этого не получается. Вот сейчас вышли, собрались, слава Богу, победили.
Сборная России до матча с Ираком три раза подряд сыграла вничью, последний раз отпраздновав победу еще в сентябре 2022 года, когда была повержена команда Кыргызстана 2:1. Антон Миранчук в двух мартовских играх российской национальной команды отметился двумя забитыми мячами, поразив ворота Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В матче в Санкт-Петербурге гол полузащитника стал победным.
Источник: "РБ Спорт"
Антон Миранчук: считаю, что негатива по отношению к сборной России не было. Мы всегда стараемся побеждать
Полузащитник сборной России Антон Миранчук заявил, что не чувствовал негатива в отношении национальной команды перед игрой с Ираком.
пресс-служба сборной России по футболу