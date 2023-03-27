- Конечно, очень приятно при своих болельщиках выигрывать, слышать их, конечно, - это совсем другое, нежели играть на выезде. Да, успели почувствовать болельщиков, мне показалось, что их было больше, чем 23 тысячи. Приятно, что столько болельщиков посетило матч, мы их слышали. Наверное, лучшее событие для сборной России за последнее время.
Сборная России провела на выезде пять матчей подряд, первым из которых была игра в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Сплите с командой Хорватии, а последней товарищеская встреча с Ираном в Тегеране. В России национальная команда не играла с 2021 года, когда в Санкт-Петербурге принимала сборную Кипра.
Вчера, 26 марта, также в Санкт-Петербурге сборная России принимала команду Ирака и добилась победы, которая стала для россиян первой после трех ничьих подряд. Голами отметились полузащитники Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
Источник: ТАСС
Глебов: домашний матч с Ираком - лучшее событие для сборной России за последнее время
Полузащитник сборной России Данил Глебов назвал домашний матч с Ираком лучшим событием для национальной команды за последнее время.
Фото: "СЭ"