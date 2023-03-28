Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Грузия
1 - 1 1 1
НорвегияЗавершен
Румыния
2 - 1 2 1
БеларусьЗавершен
Шотландия
2 - 0 2 0
ИспанияЗавершен
Уэльс
1 - 0 1 0
ЛатвияЗавершен
Турция
0 - 2 0 2
ХорватияЗавершен
Косово
1 - 1 1 1
АндорраЗавершен
Швейцария
3 - 0 3 0
ИзраильЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Германия
2 - 3 2 3
БельгияЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Газинский: надеюсь, что через неделю буду тренироваться в общей группе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский футболист "Урала" Юрий Газинский высказался по поводу своего восстановления от травмы.
Фото: "Матч ТВ"
- Достаточно много пропустил времени. Пока тренируюсь индивидуально, набираю форму. Прогнозы давать не совсем хочется, каждый раз, когда говорят какие?то даты, не получается выйти (на поле). Надеюсь, что через неделю появлюсь в общей группе, - приводит слова Газинского "Матч ТВ".

"Урал" пополнил свой состав российский центральным хавбеком Юрием Газинским августе 2022 года. С того момента футболист провел за екатеринбуржцев 18 поединков, в которых ему удалось 5 раз отправить мяч в сетку ворот соперников, а также трижды ассистировать своим партнерам. Игрок тратит на гол примерно 259 игровых минут. Юрий пока не принял участия ни в одном поединке весенней части сезона из-за повреждения. Контракт россиянина со "шмелями" рассчитан до конца июня 2024 года. В июле Газинскому исполнится 34 года. "Урал" после 20 туров располагается на 10-й строчке. В 21 туре дружина Виктора Гончаренко приедет в гости к действующему чемпиону "Зениту".


Урал Газинский
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Салихова – о победе Бельгии над Германией: всем, кто называл Тедеско кузнечиком, предлагаю научиться прыгать
28 марта
Гол Де Брюйне принес Бельгии Тедеско победу над Германий в товарищеском матче с пятью голами 1
Дубль Ковачича помог Хорватии обыграть Турцию
Сборная Косово сыграла вничью с Андоррой. Уэльс оказался сильнее Латвии в отборе Евро-2024
Дубль Мактоминея принес Шотландии неожиданную победу над Испанией
Румыния обыграла Беларусь в матче отбора Евро-2024
Швейцария разгромила Израиль в матче квалификации Евро-2024
Мостовой – о назначении Клотета в "Торпедо": пришёл ноунейм 1
Газинский: надеюсь, что через неделю буду тренироваться в общей группе
Мирзов: атмосфера на "Арене-Химки" при Fan ID, как на товарищеской игре. На выезде с "Зенитом" играть приятнее
"Бавария" заинтересована в подписании Маунта. Хавбек "Челси" нравится Тухелю
Гендиректор "Химок": расторжение контракта с Тихим? Как минимум до конца сезона Дмитрий останется в клубе
Салихова: бесплатные билеты "Зенита"? Когда-нибудь они в накручивании подписчиков тоже признаются 7
Ари: у "Спартака" есть все, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Уверен, они докажут, что сильнее "Зенита" 3
Романцев: в моем "Спартаке" нашлось бы место Промесу 3