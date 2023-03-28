- Достаточно много пропустил времени. Пока тренируюсь индивидуально, набираю форму. Прогнозы давать не совсем хочется, каждый раз, когда говорят какие?то даты, не получается выйти (на поле). Надеюсь, что через неделю появлюсь в общей группе, - приводит слова Газинского "Матч ТВ".
"Урал" пополнил свой состав российский центральным хавбеком Юрием Газинским августе 2022 года. С того момента футболист провел за екатеринбуржцев 18 поединков, в которых ему удалось 5 раз отправить мяч в сетку ворот соперников, а также трижды ассистировать своим партнерам. Игрок тратит на гол примерно 259 игровых минут. Юрий пока не принял участия ни в одном поединке весенней части сезона из-за повреждения. Контракт россиянина со "шмелями" рассчитан до конца июня 2024 года. В июле Газинскому исполнится 34 года. "Урал" после 20 туров располагается на 10-й строчке. В 21 туре дружина Виктора Гончаренко приедет в гости к действующему чемпиону "Зениту".
Газинский: надеюсь, что через неделю буду тренироваться в общей группе
Российский футболист "Урала" Юрий Газинский высказался по поводу своего восстановления от травмы.
Фото: "Матч ТВ"