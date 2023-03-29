- Это философия и стратегия клуба: они выбрали такой путь, чтобы у них играли сильные иностранцы и приносили им результаты. Какие вопросы могут быть? Та половина россиян, которая там есть - их, наверное, это устраивает. Поэтому они не прогрессируют. Россияне соглашаются на роль в ротации? Да. Соглашаются на ротацию, соглашаются сидеть в запасе. Но у каждого футболиста свой путь, он сам выбирает, что ему лучше. Повторюсь, это их решение и решение "Зенита". Если есть результат, значит это оправдано, - передает слова Бородюка Matchtv.ru.
В состав сборной России на мартовский сбор 2023 года было вызвано только два игрока лидера чемпионата - петербургского "Зенита", ими стали защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Далер Кузяев. При этом 4 клуба Российской премьер-лиги делегировали в национальную команду больше футболистов, чем "Зенит" - московский "Спартак" (8 игроков), "Ростов" (5 игроков), столичные "Динамо" и "Локомотив" (по 3 игрока).
В текущей турнирной таблице чемпионата России сине-бело-голубые находятся на первом месте, набрав 48 очков в 20 сыгранных матчах. Отрыв петербуржцев от идущего вторым "Ростова" составляет 7 очков, от занимающего третью строчку "Спартака" - 8 очков.
Бородюк: россиян "Зенита" устраивает роль в ротации, поэтому они не прогрессируют
Экс-главный тренер "Торпедо" Александр Бородюк высказался о причинах отсутствия прогресса у российских футболистов "Зенита".
Фото: РИА Новости