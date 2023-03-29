Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Озбилис: Промес в детстве был обычным игроком, точно сильно не выделялся

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Арас Озбилис высказался по поводу голландца Квинси Промеса.
Фото: Чемпионат
- Выделялся ли Промес в детстве? Он в детстве был обычным игроком, точно сильно не выделялся. Но всегда был дерзким, никогда не давал себя в обиду. Учителям, помню, тяжело с Промесом был, - приводит слова Озбилиса Sports.

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в 2002 году поступил в академию "Аякса". За взрослую команду голландец выступал с 2019 по 2021 годы. За этот отрезок футболист провел 53 встречи за амстердамцев, в которых отметился 22 точными ударами, а также отдал 6 результативных передач своим партнерам. Также на счету Квинси 7 мячей в 50 поединках за сборную Нидерландов. В этом сезоне Промес провел за коллектив из Москвы 29 игр. В них голландец набрал 21 гол и 9 ассистов. В январе спартаковцу исполнился 31 год. Как и Промес Озбилиз тоже тренировался в академии "Аякса".


Озбилиз Спартак Промес Аякс
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Наставник "Торпедо" Клотет: смотрел много игр. Считаю РПЛ конкурентоспособной лигой
Бывший игрок ЦСКА Джавадов: Шейдаев показывает качественный футбол в "Карабахе" эксклюзив
Экс-игрок сборной Азербайджана Джавадов – о матче с Россией: если бы игра состоялась, то пошла бы на пользу всем эксклюзив
Президент "Торпедо": понимаем, что сохранить место в РПЛ — это чудо 1
АПЛ не включила мячи российских футболистов в видеоролик с лучшими голами
Детский тренер Дзюбы: может, Артема пригласят за рубеж. Есть руководители, которые не обращают внимание на возраст 2
Агент: надеемся, что Головин примет участие в матчах "Монако" после паузы на сборные
Левников рассудит "Спартак" и "Урал" и другие назначения арбитров в Кубке России 3
"Сочи" предлагали подписать экс-форварда "Спартака" Зе Луиша и ганского нападающего "Карабаха" Овусу эксклюзив
Тедеско – о победе над Германией: должны были убить интригу к перерыву
Озбилис: Промес в детстве был обычным игроком, точно сильно не выделялся
Сычев: сборной не хватает Дзюбы? Правильно, что сейчас акцент на молодых игроках 1
Хавбек "Урала" Сунгатулин – о матче с "Зенитом": какой будет результат, зависеть будет только от нас 2
Сухой рассудит "Спартак" и "Ахмат". Все назначения арбитров на матчи 21 тура РПЛ 6
Дзюба признан лучшим игроком марта в РПЛ 1