- Выделялся ли Промес в детстве? Он в детстве был обычным игроком, точно сильно не выделялся. Но всегда был дерзким, никогда не давал себя в обиду. Учителям, помню, тяжело с Промесом был, - приводит слова Озбилиса Sports.
Нападающий "Спартака" Квинси Промес в 2002 году поступил в академию "Аякса". За взрослую команду голландец выступал с 2019 по 2021 годы. За этот отрезок футболист провел 53 встречи за амстердамцев, в которых отметился 22 точными ударами, а также отдал 6 результативных передач своим партнерам. Также на счету Квинси 7 мячей в 50 поединках за сборную Нидерландов. В этом сезоне Промес провел за коллектив из Москвы 29 игр. В них голландец набрал 21 гол и 9 ассистов. В январе спартаковцу исполнился 31 год. Как и Промес Озбилиз тоже тренировался в академии "Аякса".
Озбилис: Промес в детстве был обычным игроком, точно сильно не выделялся
Экс-игрок "Спартака" Арас Озбилис высказался по поводу голландца Квинси Промеса.
Фото: Чемпионат