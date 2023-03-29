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Селюк: Гбамбле будет не хуже Пиняева. Он тоже техничный, быстрый, взрывной

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Агент ивуарийского футболиста "Ахмата" Нене Гбамбле Дмитрий Селюк порассуждал об уровне футболиста.
Фото: ФК Ахмат"
- Хочу сказать, что Нене будет вообще не хуже Пиняева, его полюбят болельщики. Гбамбле – интересный парень, тоже техничный, быстрый, взрывной, они где-то похожи с Пиняевым. Нене — классный футболист, - приводит мнение Селюка "РБ Спорт".

Ивуарийский правый вингер Нене Гбамбле пополнил состав "Ахмата" зимой 2022 года, перебравшись из словенского "Целе". Футболист подписал договор с российской командой, рассчитанный до конца июня 2026 года. Но пока не провел за грозненский клуб ни одного официального поединка. Отметим, что выступая в чемпионате Словении, Нене отметился 2 голами и сумел трижды ассистировать своим партнерам. В среднем игрок тратит на голевое действие примерно 507 игровых минут. В 21-м туре "Ахмат", расположившийся на 6-й строчке, приедет в гости в Москву к местному "Спартаку".


Селюк Ахмат Пиняев
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