- Хочу сказать, что Нене будет вообще не хуже Пиняева, его полюбят болельщики. Гбамбле – интересный парень, тоже техничный, быстрый, взрывной, они где-то похожи с Пиняевым. Нене — классный футболист, - приводит мнение Селюка "РБ Спорт".
Ивуарийский правый вингер Нене Гбамбле пополнил состав "Ахмата" зимой 2022 года, перебравшись из словенского "Целе". Футболист подписал договор с российской командой, рассчитанный до конца июня 2026 года. Но пока не провел за грозненский клуб ни одного официального поединка. Отметим, что выступая в чемпионате Словении, Нене отметился 2 голами и сумел трижды ассистировать своим партнерам. В среднем игрок тратит на голевое действие примерно 507 игровых минут. В 21-м туре "Ахмат", расположившийся на 6-й строчке, приедет в гости в Москву к местному "Спартаку".
Селюк: Гбамбле будет не хуже Пиняева. Он тоже техничный, быстрый, взрывной
Агент ивуарийского футболиста "Ахмата" Нене Гбамбле Дмитрий Селюк порассуждал об уровне футболиста.
Фото: ФК Ахмат"