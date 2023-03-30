- В тренерском штабе рассчитывали, что сыграет Селихов или Песьяков. И на данный момент делают ставку на них. Вот и все. А что Лантратов? Пусть играет в клубе, доказывает. Вспомни, сколько ярких вратарей приезжали в сборную, и становилось понятно, что они не для национальной команды.
В сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком были вызваны вратари "Ростова" и московского "Спартака" Сергей Песьяков и Александр Селихов. Голкипер "Локомотива" Илья Лантратов не получил вызов в национальную команду, несмотря на удачную игру во время мартовских встреч в РПЛ и Кубке России. Песьяков, проводивший матч с Ираком в Санкт-Петербурге, отметился двумя грубыми ошибками, которые практически привели к пропущенным мячам сборной России.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Быстров - об отсутствии Лантратова в сборной России: пусть играет в клубе, доказывает
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров оценил решение тренерского штаба национальной команды не вызывать вратаря "Локомотива" Илью Лантратова.
Фото: ФК "Локомотив"