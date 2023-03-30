– Моя фотография в форме "Спартака" после слов о нелюбви к красно-белым? Писали всякую ерунду, спрашивали, зачем обманываю. Но мне на этой фотке лет восемь. Там даже не моя фамилия. Нашли у мамы в соцсетях. Не лень же было!
Нашли потом еще фотографию просто в красной кофте. Ну, словили хайп, молодцы. Красное в гардеробе? Реально нет. У меня почти все вещи голубого, синего оттенка, – приводит слова Тюкавина Sport24.
20-летний футболист "Динамо" Константин Тюкавин был одним из конкурентов нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в борьбе за звание лучшего игрока РПЛ по итогам марта. Гол юного форварда на последних минутах выездной встречи 20-го тура чемпионата России в Екатеринбурге в ворота "Урала" помог бело-голубым прервать 16-матчевую беспроигрышную серию команды Виктора Гончаренко.
В текущем розыгрыше чемпионата и Кубка России на счету Тюкавина уже девять забитых мячей и три ассиста в 28-ми играх.
Нападающий "Динамо" Тюкавин – о фото в форме "Спартака": у меня реально нет красного в гардеробе
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал реакцию в соцсетях на детскую фотографию, где футболист носит форму "Спартака".
Фото: ФК "Динамо"