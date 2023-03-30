По сведениям источника, "адзурри" заинтересованы в трансфере 23-летнего россиянина. Причиной желания "Наполи" заполучить Дивеева связано с высокой вероятностью ухода из клуба защитника Мин-Джэ Кима. Ожидается, что Дивеев сможет заменить южнокорейца в составе неаполитанской команды.
Помимо Дивеева, на эту позицию "Наполи" рассматривает французского защитника Вильяма Салибу из "Арсенала". Источник добавляет, что российский футболист более предпочтителен для лидера Серии А из-за невысокой трансферной стоимости игрока. Кроме того, в услугах Дивеева заинтересована "Венеция" Паоло Ваноли.
Напомним, Дивеев пропустил полгода из-за травмы и вновь выбыл на срок около месяца в результате повреждения.
Источник: Sport24
Sport24: "Наполи" летом попытается заполучить защитника ЦСКА Дивеева
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев в летнее трансферное окно может стать одноклубником Хвичи Кварацхелии в "Наполи".
Фото: ПФК ЦСКА