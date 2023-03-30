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Агент Дивеева: допускаю, что интерес со стороны "Наполи" есть

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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, отреагировал на слухи об интересе к его клиенту со стороны итальянского "Наполи".
Фото: ПФК ЦСКА
– Мне ничего об этом неизвестно. Давайте будем отталкиваться от фактов. Будет интерес, значит, он будет выражен в предложениях. Тогда можно будет разговаривать. Есть партнеры, которые работают по Европе. Все возможно. Пока насчет "Наполи" ничего не знаю. Допускаю, что интерес есть, но у меня такой информации на сегодняшний день нет, – приводит слова агента "СЭ".

Ранее в российской прессе появились слухи о том, что защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев в летнее трансферное окно может стать одноклубником Хвичи Кварацхелии в "Наполи". Отмечалось, что "адзурри" заинтересованы в трансфере 23-летнего россиянина. Причина желания "Наполи" заполучить Дивеева - высокая вероятность ухода из клуба защитника Мин-Джэ Кима. Ожидается, что Дивеев сможет заменить южнокорейца в составе неаполитанской команды.

Помимо Дивеева, на эту позицию "Наполи" рассматривает французского защитника Вильяма Салибу из "Арсенала". В пользу российского футболиста говорит его невысокая трансферная стоимость. Помимо лидера Серии А, в услугах Дивеева заинтересована "Венеция" Паоло Ваноли.

Напомним, Дивеев пропустил полгода из-за травмы и вновь выбыл на срок около месяца в результате повреждения.


ЦСКА Наполи Дивеев Серия А
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