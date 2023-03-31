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Мостовой: если еще пару "технарей" запишут, то у "Торпедо" будет шанс остаться в РПЛ

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой оценил шансы "Торпедо" сохранить прописку в элитном дивизионе.
Фото: "Матч ТВ"
– Шансы "Торпедо" остаться в РПЛ? Им же присудили три очка в матче с "Пари НН". Если еще пару "технарей" запишут, то шанс будет. Не дали бы эти очки – можно было бы заканчивать обсуждение. А так сейчас одну игру выиграют, где-то еще зацепят…

Новый тренер "Торпедо" Жозеп Клотет назвал меня и Карпина лучшими российскими легионерами в истории Ла Лиги? Ну, а как он еще должен был нас назвать? (смеется). Хоть он, кстати, и испанец, но я его вообще не знаю, ничего не слышал о нем, – признался Мостовой в интервью "Матч ТВ".

После 2/3 пройденной турнирной дистанции "Торпедо" замыкает таблицу чемпионата России, имея на счету всего десять очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь очков. От спасительного 12-го места "автозаводцев" отделяют десять очков.

В рамках 21-го тура команда Жозепа Клотета в ближайшие выходные сыграет на выезде с "Ростовом", который располагается на второй строчке в таблице РПЛ. 45-летний испанец принял московскую команду на этой неделе, сменив на посту главного тренера Андрея Талалаева. По информации СМИ, 50-летний российский специалист получил компенсацию за расторжение контракта в размере от четырех до шести месячных окладов.


Мостовой Торпедо Клотет
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