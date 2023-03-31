- Ждать можно чего угодно! В более выгодном положении окажется команда, которая будет более сконцентрирована. Важно и то, кому улыбнется удача. В футболе бывает всякое. Мяч после удара может отскочить от штанги в ворота или вообще в другую сторону. Можно вспомнить игру в Москве за второе место, когда "Динамо" проиграло "Сочи" 5:1. Все говорили, что "Динамо" - фаворит и надо выигрывать. А тут 5:1 - и всё, - передает слова Силкина "Чемпионат".
На финише сезона-2021/2022 Российской премьер-лиги московское "Динамо" и "Сочи" боролись друг с другом за серебряные медали. В очной встрече в Москве в рамках 30 тура чемпионата, в которой бело-голубым для гарантированного второго места было достаточно сыграть вничью, гости одержали крупную волевую победу со счетом 5:1. 1 апреля команды вновь встретятся в столице в рамках 21 тура РПЛ сезона-2022/2023. Перед очным матчем "Динамо" занимает четвертое место с 35 набранными очками, "Сочи" с 28 очками идет на девятой позиции.
Силкин: в матче за второе место "Динамо" проиграло "Сочи" 1:5. Можно ждать чего угодно, в футболе бывает всякое
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказал мнение о домашнем матче бело-голубых в 21 туре РПЛ против "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"