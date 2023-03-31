Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Силкин: в матче за второе место "Динамо" проиграло "Сочи" 1:5. Можно ждать чего угодно, в футболе бывает всякое

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказал мнение о домашнем матче бело-голубых в 21 туре РПЛ против "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
- Ждать можно чего угодно! В более выгодном положении окажется команда, которая будет более сконцентрирована. Важно и то, кому улыбнется удача. В футболе бывает всякое. Мяч после удара может отскочить от штанги в ворота или вообще в другую сторону. Можно вспомнить игру в Москве за второе место, когда "Динамо" проиграло "Сочи" 5:1. Все говорили, что "Динамо" - фаворит и надо выигрывать. А тут 5:1 - и всё, - передает слова Силкина "Чемпионат".

На финише сезона-2021/2022 Российской премьер-лиги московское "Динамо" и "Сочи" боролись друг с другом за серебряные медали. В очной встрече в Москве в рамках 30 тура чемпионата, в которой бело-голубым для гарантированного второго места было достаточно сыграть вничью, гости одержали крупную волевую победу со счетом 5:1. 1 апреля команды вновь встретятся в столице в рамках 21 тура РПЛ сезона-2022/2023. Перед очным матчем "Динамо" занимает четвертое место с 35 набранными очками, "Сочи" с 28 очками идет на девятой позиции.


Динамо Сочи Силкин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
31 марта
Кафанов: был вариант, что Помазун мог сыграть за сборную России во втором тайме против Ирака
Результаты конкурса прогнозов авторов и читателей Rusfootball по итогам 20 тура РПЛ
Чернышов: Карпин имел в виду, что не будет убиваться, если его уволят из сборной России. Он не потерял мотивацию
Силкин: в матче за второе место "Динамо" проиграло "Сочи" 1:5. Можно ждать чего угодно, в футболе бывает всякое
Дюков: решение по июньскому турниру в Средней Азии будет принято в апреле
Радимов: "Ростов" однозначный фаворит против "Торпедо". Карпин тонкий психолог и авантюрист, принижает всегда
Кафанов: Сафонов с Ираном неплохо начинал атаку, но были и неправильные решения, и технический брак
Шмаров: кто будет пить пиво на стадионах при Fan ID? Надо отменить паспорта болельщиков 5
Мостовой: игра предстоит сложная, но "Спартак" по многим показателям сильнее "Ахмата" эксклюзив
Агент: миллион евро - потолок за Кокорина для "Ариса" 1
Канчельскис: пусть "Химки" закачивают существовать и больше никогда не начинают. Не издевайтесь над футболом 3
Дюков: пока не видим достаточного количества готовых клубов для расширения РПЛ 3
Дюков: у нынешнего формата Кубка России много преимуществ. Возможно, будут какие-то изменения и улучшения 2
Денис Черышев: самым жестким тренером в моей карьере был Черчесов
Генсек РФС Митрофанов: кулуарно вся футбольная Европа выступает за участие россиян в международных соревнованиях 9