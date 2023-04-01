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Генсекретарь РФС: Карпин - абсолютно точно патриот, он ценит сборную России

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина абсолютным патриотом.
Фото: РФС
- Валерий Георгиевич ценит сборную, он абсолютно точно патриот. Любой человек со слабым характером в этой ситуации, имея спокойную комфортную работу в клубе, сосредоточился бы на ней и сказал: "Ребят, простите, отстранения, все дела, зачем вам это". Валерий Георгиевич в этой сложной ситуации как раз максимально старается сделать полезное для нашей сборной, для нашего футбола.

Пять из 12 матчей, которые во главе сборной России по футболу провел Валерий Карпин, носили товарищеский характер из-за бессрочного бана российского спорта и футбола мировыми и европейскими спортивными организациями. Последний официальный матч российская национальная команда сыграла осенью 2021 года, проиграв на выезде сборной Хорватии 0:1 в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. В пяти товарищеских матчах Карпин одержал лишь две победы над Киргизией (2:1) и Ираком (2:0). Перед последней игрой главного тренера спросили о возможной отставке, на что тот заявил, что не держится за место во главе сборной.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Сборная России Митрофанов Карпин
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