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Бабаев: задача ЦСКА на текущий сезон - попасть в призовую тройку

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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев озвучил задачу "армейцев" на оставшуюся часть сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
Задача - попасть в призовую тройку. Понятно, что можно ради популизма сказать, что мы будем бороться за чемпионство. Но если быть объективными, то цель попадания в медали звучит более реалистично. Если посмотреть на то, как складывается для нас этот сезон, вспомнить результаты прошлого и позапрошлого чемпионатов, место в тройке будет для нас достойным результатом. Считаю, нам это по силам. Не такое уж большое отставание от второй и третьей команд в таблице.

ЦСКА по итогам сыгранных 20 туров Российской Премьер-лиги набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У московского "Динамо" аналогичное количество набранных баллов, однако они опережают "армейцев" по дополнительным показателям. Отставание от "Спартака", расположившегося на третьей строчке, составляет 5 очков. До "Ростова", занимающего второе место - шесть баллов. Лидирующий в чемпионской гонке "Зенит" опережает коллектив Владимира Федотова на 13 очков за десять матчей до окончания турнира. В 21-м туре чемпионата страны ЦСКА сыграет в гостях с воронежским "Факелом".

Источник: "СЭ"


Бабаев ЦСКА
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